Lazio, lavoro a ranghi ridotti, gol per Lulic in partitella

La squadra di Simone Inzaghi continua ad allenarsi senza i nazionali a Formello, progressi per Lulic

La sfida con il Crotone è ancora lontana. La trasferta è in programma il 21 novembre alle 15 allo Stadio Scida. Le prove tattiche della Lazio scatteranno solo la prossima settimana. Intanto, Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, testa la condizione dei giocatori a sua disposizione. Nel Training Center laziale non ci sono ben sette giocatori, impegnati con le rispettive nazionali: Acerbi (Italia), Alia (Under 23), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia), Muriqi (Kosovo), Correa (Argentina) e Akpa Akpro (Costa d’Avorio). Insomma, allenamento a ranghi ridotti. Altri miglioramenti per Lulic. Il capitano ha partecipato alla partitella segnando un gol. A segno anche Fares e Luis Alberto.