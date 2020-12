Lazio, l’attacco ha numeri horror: il peggiore delle prime otto in classifica

L’attacco della Lazio non è più quella perfetta macchina da gol dell’anno scorso: con 22 reti segnate è il peggiore delle prime 8

C’è un problema in attacco per la Lazio. Le 22 reti realizzate nelle prime 14 giornate di questo campionato fanno del reparto offensivo biancoceleste il peggiore delle prime 8 in classifica. Il Torino, ultimo, ha segnato gli stessi 22 gol.

Con Muriqi ancora a secco, l’unico gol di un nuovo acquisto è quello di Pereira proprio contro i granata. Diventano 2, in stagione, aggiungendo quello di Akpa Akpro in Champions contro il Borussia Dortmund.