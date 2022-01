Lazio, l’Atalanta rimane un tabù in casa: la vittoria manca da cinque anni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ieri sera non è andata oltre lo zero a zero all’Olimpico contro l’Atalanta: la vittoria in casa con la Dea manca da cinque anni

La Lazio non è riuscito a battere l’Atalanta nell’anticipo di ieri sera della ventitreesima giornata di Serie A. La sfida con i bergamaschi all’Olimpico resta un vero e proprio tabù.

Una vittoria dei biancocelesti non arriva da cinque anni: era il 2017 e Immobile e compagni si imposero in rimonta. Da allora, fatta eccezione per la finale di Coppa Italia del 2019 che però dovrebbe essere giocata in campo neutro, sono arrivati tre pari e due sconfitte. Lo riporta Il Messaggero.