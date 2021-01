Lazio, largo agli innesti estivi: col Parma (quasi) tutto il mercato in campo

La Lazio che sfiderà il Parma sarà formazione priva di diverse pedine solitamente titolari. Inzaghi concederà un turno di riposo a diversi big, alcuni osserveranno un riposo forzato (Luis Alberto, Luiz Felipe, Cataldi, Caicedo), altri rifiateranno in vista del Sassuolo (Leiva, Radu, Reina).

Così in campo sarà l’ora di vedere all’opera dal primo minuto gran parte del calciomercato estivo. Al centro della difesa dovrebbe vedersi Hoedt, a centrocampo in regia c’è Escalante, con Akpa Akpro da mezzala. In avanti Immobile insidia Pereira e Muriqi, che dovrebbero comunque giocare insieme dall’inizio, pur essendo previste diverse staffette (Correa deve mettere minuti nelle gambe, Immobile va consecutivamente in gol negli ottavi – anche da subentrato – da ben 4 anni consecutivi).

L’ex Manchester United tornerà dal primo minuto dopo le esperienze da titolare con Torino e Spezia, entrambe fuori casa. Muriqi invece non ha mai giocato titolare all’Olimpico. A San Siro i due hanno giocato insieme per uno spezzone di gara, toccando pochissime volte il pallone e non riuscendo mai a scambiarsi la sfera.