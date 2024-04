Lazio, l’aquila Olympia protagonista sui social con un pilota di formula 1: ecco perchè

Lazio, l’aquila biancoceleste è stata protagonista di un bel momento immortalato sui social con un pilota automobilistico: i dettagli

Possono essere associati in una foto un aquila di una squadra di calcio e un pilota Formula 1? Ebbene si e lo sa bene Ocon il quale nel 2022 venne immortalato insieme ad Olympia storica mascotte della Lazio. Il noto pilota automobilistico, aveva fatto visita a Formello per conoscere i giocatori biancocelesti e rimase incantato come da lui dichiarato dalla bellezza di Olympia, e la foto è stata pubblicata quest’oggi sui social