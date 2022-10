Lazio, l’amore dei tifosi ti accompagna: ecco in quanti per le trasferte di Graz e Firenze

I tifosi non abbandonano la Lazio nemmeno in trasferta. Saranno in 925 i presenti in Austria, mentre a Firenze…

L’amore dei tifosi vibra anche in trasferta. Dopo aver riempito lo Stadio Olimpico, i sostenitori biancocelesti sono pronti a seguire la squadra anche in Austria – in vista della gara contro lo Sturm Graz – e a Firenze.

Per l’appuntamento europeo, ci saranno 925 spettatori della Lazio; mentre per la Fiorentina sono stati venduti 1.800 biglietti: il settore ospiti – per il quale non è previsto ampliamento – è quasi esaurito.