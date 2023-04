Lazio, l’accesso alla Champions passa da Milano. La situazione. La squadra dovrà affrontare domenica l’Inter e sabato 6 maggio il Milan di Pioli

La sconfitta in casa contro il Torino ha interrotto un ciclo quasi perfetto della Lazio che era iniziato dopo lo stop contro l’Atalanta dell’11 febbraio.

Le vittorie contro Salernitana, Sampdoria, Napoli, Roma, Monza, Juventus, Spezia e il pareggio di Bologna hanno permesso alla squadra del tecnico toscano di raggiungere il secondo posto in classifica. Ora la squadra capitolina domenica alle 12:30 affronterà a San Siro l’Inter di Inzaghi, il 3 maggio alle 21:00 all’Olimpico contro il Sassuolo e il 6 maggio alle 15:00 al Meazza il Milan di Pioli, e cercare di mantenere la sua posizione in classifica e blindare il posto in Champions.