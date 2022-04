Lazio, la vittoria del riscatto: l’obiettivo Europa è ancora vivo

La Lazio vince una bella partita contro il Sassuolo e si rilancia in chiave Europa dopo la batosta nel Derby: Sarri momentaneamente quinto

Maurizio Sarri ha ottenuto quello che voleva e che aveva chiesto alla vigilia. Come riportano Corriere dello Sport e Repubblica, la Lazio riscatta la pesante sconfitta nel Derby regolando il Sassuolo 2-1 all’Olimpico e rilanciandosi prepotentemente in zona Europa.

Il timore che ad 8 giornate dalla fine parte dal gruppo potesse mollare (alcuni sono in scadenza, altri potrebbero partire in estate) è stata spazzata via da una prova convincente e continua. La corsa con Roma e Atalanta continua: il quinto posto è l’obiettivo dichiarato.