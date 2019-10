Lazio, la svolta che non ti aspetti arriva da Patric e Cataldi

La rimonta contro l’Atalanta è anche merito dei cambi operati da Inzaghi: Cataldi e Patric hanno cambiato il ritmo della squadra

Spesse volte le scelte sui cambi da parte di Inzaghi hanno destato perplessità, domenica invece gli avvicendamenti si sono rivelati vincenti. Gli ingressi di Patric e Cataldi infatti hanno dato al match una svolta positiva per i biancocelesti, soprattutto dal punto di vista mentale. Insieme hanno dato alla squadra una iniezione di fiducia e carattere, totalmente assenti nel primo tempo. Lo spagnolo si è rivelato subito propositivo sulla fascia destra, assumendo una posizione molto più offensiva rispetto a Marusic. Il centrocampista invece ha dato velocità alla manovra, cancellando le difficoltà accusate da Parolo nella prima frazione. Entrambi dunque salgono nelle quotazioni, saranno maggiormente presi in considerazione nelle prossime gare. L’allenatore piacentino lo ha già spiegato nei giorni scorsi, scenderà in campo chi è più in forma.