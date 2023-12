Lazio, alla vigilia della gara contro i toscani il club pubblica il video della partenza dei ragazzi di Sarri sui social

Domani la Lazio torna in campo e sfida al Castellani l’Empoli con l’obiettivo di ripartire e scalare la classifica per la corsa in Europa. La squadra vuole dimenticare l’Inter, e oggi è partita verso la città toscana come dimostra il seguente video pubblicato dal club