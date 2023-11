Lazio, la squadra di Sarri recupera la solidità difensiva: Provedel vicino a un record. Ecco di cosa si tratta

La Lazio sta pian piano recuperando la sua solidità difensiva. Quella con la Fiorentina, infatti, è la terza partita in cui il portiere Provedel non subisce gol in questa stagione. Sarri mira a ristabilire la solidità difensiva che ha caratterizzato la squadra in passato.

Provedel è prossimo a entrare nella cerchia ristretta dei portieri della Lazio che hanno mantenuto la porta inviolata per lunghi periodi. Attualmente, ha collezionato 207 minuti senza subire gol, ma il record del club appartiene a Luca Marchegiani e Fernando Orsi, con rispettivamente 745 e 724 minuti. Se Provedel continuerà su questa strada, potrebbe avvicinarsi a quei record. Come riporta il Corriere dello Sport.