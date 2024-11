Lazio, la squadra di Baroni è da record in Europa: solo un club li eguaglia. L’incredibile dato

La Lazio di Baroni continua a stupire e a collezionare record. Ecco di cosa si tratta

Nella Lazio di Baroni non esistono titolari e panchinari ma un gruppo coeso e come riporta il Corriere dello Sport, in questo aspetto i biancocelesti sono da record in Europa. Infatti, grazie ai sette gol arrivati dalla panchina, i capitolini sono diventati un record eguagliato solo dal Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Inoltre, la Lazio è ancora la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezzora di gioco (dodici gol, nove dei quali negli ultimi 15’, record anche in questo caso).