Lazio, la società omaggia Sarri dopo la vittoria al Picco -VIDEO. La società ha celebrato il tecnico in un video in cui lo ha descritto in tre parole

Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale la Lazio celebra il suo tecnico, Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro lo Spezia al Picco, che ha blindato ancor di più il secondo posto in classifica della squadra. La società ha racchiuso le reazioni del tecnico durante il match in un video in cui lo ha descritto in tre parole. Di seguito il tweet: