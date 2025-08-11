Lazio, la scaramanzia viene in aiuto di Sarri: il rituale per qualificarsi in Champions - Lazio News 24

Lazio, la scaramanzia viene in aiuto di Sarri: il rituale a cui si sottoporrà la squadra biancoceleste per qualificarsi in Champions

Sarà un’amichevole dal sapore scaramantico quella che la Lazio di Maurizio Sarri disputerà sabato 16 agosto allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti. L’ultimo test prima dell’esordio in campionato, previsto contro il Como, vedrà i biancocelesti opposti ai greci dell’Atromitos, formazione reduce da un settimo posto nell’ultima Super League greca.

La sfida chiuderà ufficialmente la preparazione estiva della squadra e rappresenterà un’importante verifica per testare schemi e condizione fisica in vista della nuova stagione. Tuttavia, per i tifosi più attenti alla cabala, l’incontro evoca un dolce ricordo. Non è la prima volta, infatti, che la Lazio sceglie Rieti come teatro per un’amichevole contro una squadra ellenica.

Quattordici anni fa, nell’agosto del 2011, la Lazio allora guidata da Edy Reja affrontò e batté nello stesso stadio l’Aris Salonicco con un netto 2-0, grazie alle reti di Tommaso Rocchi e Djibril Cissé. Quella partita si rivelò di ottimo auspicio: al termine di quella stagione, la 2011-2012, Reja e i suoi uomini conquistarono un brillante quarto posto in classifica, garantendosi l’accesso all’Europa League.

Un precedente che, al di là del valore puramente sportivo dell’imminente amichevole, accende le speranze della tifoseria. L’ambiente biancoceleste si augura che la storia possa ripetersi e che la trasferta in terra sabina possa portare altrettanta fortuna alla squadra di Sarri, lanciandola verso una stagione da protagonista. La sfida con l’Atromitos non sarà quindi solo un’ultima sgambata estiva, ma un appuntamento con la storia e la superstizione, con la speranza che Rieti si confermi un vero e proprio talismano.