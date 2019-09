Lazio, la rivelazione di Insigne: «Ho Immobile al Fantacalcio!»

Lorenzo Insigne ha svelato una curiosità davvero divertente

Lorenzo Insigne, numero 10 del Napoli di Ancelotti, ha svelato un curioso retroscena che farà sorridere tutti gli appassionati di Fantacalcio. Ecco le parole del fantasista napoletano in un’intervista rilasciata a Il Mattino nella quale parla anche di Ciro Immobile.

INSIGNE E IL FANTACALCIO – «Il migliore? Dico Immobile. A parte il fatto che siamo grandi amici, perchè come bomber è veramente straordinario, la butta sempre dentro in tutte le occasioni. A me piace anche Dzeko perchè aiuta tanto la squadra e sa giocare molto bene a pallone. Li ho tutti e due al Fantacalcio», conclude così l’ex Pescara.