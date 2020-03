Lazio, la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì

I biancocelesti si ritroveranno nel pomeriggio sul campo centrale di Formello per continuare la preparazione in vista dell’Atalanta

Niente impegni per la Lazio questo weekend che rimane a guardare le altre partite che si giocheranno a porte chiuse, rinviate negli scorsi turni di campionato. Il prossimo impegno per la squadra di Inzaghi sarà domenica 15 marzo alle ore 15 allo Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Dopo l’amichevole con la Lazio Primavera di oggi, il tecnico piacentino ha concesso ai suoi un giorno di riposo. La prossima seduta di allenamento è fissata per lunedì pomeriggio.