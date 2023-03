Lazio, la rimonta è possibile: in passato è successo

Molte sono le precedenti rimonte nella storia della squadra biancoceleste: riviviamone alcune

Tutto pronto per la sfida contro l‘Az Alkmaar, partita dove la Lazio è obbligata a rimontare la sconfitta subita in casa per passare il turno. Non è la prima volta che la squadra biancoceleste si trova in un’apparente situazione di svantaggio.

Nella Coppa Uefa 1975/1976, la sconfitta per 1-0 in casa del Chernomorets Odessa venne poi ribaltata con un 3-0 a Roma. Si passa alla stagione 2001/2002 quando nel preliminare di Champions League arrivò il k.o di Copenhagen per 2-1 a cui seguì il 4-1 dell’Olimpico che decretò la qualificazione alla fase a gironi. In tempi più recenti, la menta vola alla stagione 2017/2018, quando in Europa League, l’1-0 di Bucarest contro la Steaua venne trasformato in un 5-1 con una grandiosa tripletta di Ciro Immobile