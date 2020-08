Il tweet di Virginia Raggi celebra la stagione di Ciro Immobile.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto i propri complimenti a Ciro Immobile per i record stabiliti nel corso della stagione sul proprio profilo Twitter.

Congratulazioni a @ciroimmobile che con i 36 goal segnati in serie A si è aggiudicato la scarpa d’oro come calciatore più prolifico d’Europa. Un riconoscimento importante per tutto il calcio italiano. pic.twitter.com/EaVsKMyX6O

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 7, 2020