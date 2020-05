Lazio, la Procura convoca il presidente Lotito: il motivo

Il presidente della Lazio potrebbe essere indagato dalla Procura per le frasi utilizzate riguardo Juventus-Inter

Guai in vista per Claudio Lotito. La sua intervista a La Repubblica, in cui ha parlato anche di Juventus-Inter, non è piaciuta alla Procura che ha deciso di convocarlo per dei chiarimenti.

Secondo Il Tempo il procedimento è stato aperto ed il patron biancoceleste rischierebbe addirittura il deferimento. Tutto dipende da come il numero uno laziale risponderà alle domande che gli saranno poste.