Lazio, la preoccupazione di Oddi: «L'infortunio di Tavares non mi fa...»

Lazio, l’ex biancoceleste esprime il suo parere e la sua perplessità riguardo l’infortunio dell’ex Arsenal rilasciando queste parole

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Oddi, il quale ha analizzato la situazione della Lazio soffermandosi su Tavares, ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Rovella-Guendouzi in Italia-Francia è stato bello, significativo. Parliamo di due giocatori che stanno facendo grandissime cose. Rovella da giocatore anonimo è diventato davvero un ottimo centrocampista. A me piace molto, non può far altro che migliorare. La Lazio questa coppia di centrocampisti deve tenerseli stretti. Parliamo di due nazionali, è stato davvero un affare portarli a Roma

Tutta la Lazio sta facendo grandi cose, non si può circoscrivere solo a loro, ovviamente. Chi entra fa bene, c’è un collettivo vero, una squadra che fa anche sognare. Ora ci sarà un trittico di gare importanti, se la Lazio ne viene fuori bene possiamo anche pensare ad una squadra competitiva per lo scudetto. L’infortunio di Tavares mi preoccupa molto, con tutto il rispetto per l’apporto di Pellegrini. Il portoghese è stato tra i più decisivi, sarebbe un grosso peccato perderlo