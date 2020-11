Le parole di Luis Alberto vengono riportate sui social network e Acerbi non si esime a mettere like per poi fare un passo indietro

La pagina Instagram di “Chefaticalavitadabomber” ha riportato le parole di Luis Alberto su Twich relative al nuovo aereo della Lazio. Tra i tanti “mi piace” al post spicca quello del difensore della Lazio Francesco Acerbi, per la verità accanito follower della pagina in questione. Un’ora dopo il like del difensore è stato però rimosso.