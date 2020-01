Lazio, la Panini inserisce due laziali come possibili migliori di giornata

Come di consueto per ogni giornata di Serie A, la Panini apre un sondaggio su Facebook per scegliere i migliori di giornata

Come ogni lunedì, parte il sondaggio della Panini su Facebook dove vengono scelti tre giocatori per ruolo ed il pubblico deve scegliere il migliore della giornata, uno per ogni posizione in campo.

Per questo turno di Serie A, all’interno dei terzetti di miglior attaccante e miglior difensore, sono stati scelti due giocatori della Lazio: infatti nel carnet di opzioni come miglior attaccante è presente il solito Immobile, mentre come miglior difensore spunta la new entry Bastos.