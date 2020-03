Lazio, la moglie di Immobile: «Solo se siamo uniti ne usciremo vincitori» FOTO

La moglie del bomber biancoceleste ha voluto mandare un messaggio di positività per far capire a tutti che andrà tutto bene

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in tutta Italia e le disposizioni governative si fanno più restrittive per provare a limitare il più possibile il contagio. Cresce la preoccupazione tra le persone che comunque sperano di uscirne il prima possibile. Tra queste c’è anche Jessica, moglie di Immobile, che ha esternato i suoi sentimenti in una storia su Instagram. Ecco cos’ha scritto:

«Io e la notte ormai abbiamo un brutto legame. Penso e ripenso a tutto ciò che ci sta accadendo. Ho paura, spero tutto questo passi presto. Non capisco chi va a correre o passeggia tranquillamente per le strade, non avete paura? Non avete paura per voi, ok, ma abbiate rispetto per le persone che sono sole chiuse in una camera d’ospedale. Rimaniamo uniti, solo così possiamo vincere questa guerra».