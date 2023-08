Lazio, la lezione di Sarri: i biancocelesti in aula con il tecnico per studiare l’amichevole con il Girona

Il 3-0 contro l‘Aston Villa ha fatto male alla Lazio, ma soprattutto a Maurizio Sarri, che non ha gradito l’atteggiamento della squadra in campo.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico ha portato i suoi ragazzi in aula video per fargli rivedere la sfida di Birmingham, segnalando vari aspetti da migliorare: l’atteggiamento in primis.