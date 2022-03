Lazio, la Juve punta Milinkovic: la situazione

Milinkovic Savic Juve, Cherubini prepara l’offerta alla Lazio per cercare di portare il centrocampista serbo alla Continassa

Secondo quanto riportato da Leggo edizione Milano, tra gli obiettivi della Juve per il dopo Dybala ci sarebbe anche Sergej Milinkovic-Savic. Non occupa propriamente lo stesso ruolo, ma il serbo sarebbe sicuramente un colpo da 90 in termini di qualità e fisicità per una squadra che ha bisogno di queste due cose.

Cherubini sarebbe pronto a far leva in estate sulla possibile volontà del giocatore di spiccare il salto in una squadra di maggior blasone della Lazio, vista anche l’età non più giovanissima (27 anni). Con un contratto in scadenza 2024, trattare con Lotito non sarà facile, ma l’inserimento di possibili contropartite potrebbe essere la mossa giusta.