Lazio, la grande festa per i 120 anni parte da oggi

Lazio, i festeggiamenti per i 120 anni del club avranno inizio oggi a Piazza della Libertà e continueranno tutta la settimana

Manca poco al 9 gennaio e la Lazio compirà ben 120 anni: tantissime le iniziative in programma per festeggiare la storia del club biancoceleste. Alcuni inizieranno proprio nella giornata di oggi e aprirà a Piazza della Libertà un vero e proprio villaggio alle 10:30 che rimarrà fino al 12 gennaio. In mattinata verrà assegnato il premio «Luigi Bigiarelli» presso il Salone d’Onore del Coni e tra i vincitori ci sono Claudio Lotito, Igli Tare e Marco Parolo. Una settimana all’insegna dei colori biancocelesti, tra una pagina di storia e un ricordo legato alla nostra Lazio.