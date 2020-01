Lazio, la gioia social per le dieci vittorie consecutive – FOTO

Lazio, grande festa sui social tra le fila biancocelesti per la decima vittoria consecutiva dopo il match col Napoli

Grande festa alla corte laziale: dieci vittorie consecutive record storico per i biancocelesti che festeggiano sui social dopo la vittoria contro il Napoli.

Il Sergente è uno dei primi con la sua solita ironia: «Due cose sono certe nella vita: morte e che Lazio non molla mai. 10 vittorie consecutive».

Lo segue Luis Alberto: «Prima vittoria all’Olimpico del nuovo anno e sono 10 di fila in campionato! Record storico del club! Ma ne vogliamo molte altre. Continuiamo a lavorare e ad allenarci per dare ancora gioia ai tifosi».

Non poteva mancare il man of the match Ciro Immobile: «Vola Lazio vola».

«Vola Lazio vola»

L’altro protagonista della serata è stato Thomas Strakosha che ha scritto così sulla sua pagina Instagram: «Grazie ragazzi grande vittoria e atmosfera da brividi».