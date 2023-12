Lazio, la Coppa d’Asia ti porta via Kamada: ecco per quanto starà impegnato il centrocampista biancoceleste

Manca poco al nuovo anno, con la Lazio che guarda con trepidazione il mese di gennaio, inizio di un 2024 che si aspetta esplosivo per i biancocelesti.

Mese importante per Kamada, il primo dell’anno, dal momento che il centrocampista sarà impegnato con il Giappone per la Coppa D’Asia: competizione che si svolgerà dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar.