Lazio, la classifica non mente: il dato sui punti conquistati nelle ultime 5 partite

La Lazio ha raccolto ben dieci punti nella classifica parziale delle ultime cinque giornate: davanti ci sono solo Milan e Juventus

I numeri non dicono tutto ma spesso servono ad inquadrare un momento. In questo senso, analizzando i punti conquistati nelle ultime cinque giornate, balza all’occhio come la Lazio abbia conquistato dieci punti.

I biancocelesti condividono il podio con il Sassuolo e si trovano solo un punto dietro alla coppia di testa formata da Milan e Juventus a quota 11. Di seguito la classifica completa:

Juventus 11 punti nelle ultime 5 partite

Milan 11

Lazio 10

Sassuolo 10

Roma 9

Hellas Verona 8

Napoli 8

Udinese 8

Cagliari 8

Fiorentina 7

Sampdoria 6

Bologna 6

Inter 5

Genoa 5

Atalanta 4

Salernitana 4

Venezia 4

Empoli 3

Torino 2

Spezia 1