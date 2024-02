Lazio, il mago spagnolo pubblica un bel post social in vista della gara fondamentale di mercoledì sera con il Bayern

Archiviata la gara con il Cagliari, mercoledì la Lazio torna in campo per sfidare il Bayern Monaco e provare a dare un segnale nel doppio confronto con i tedeschi. Proprio per questo motivo Luis Alberto, pubblica il seguente post social caricando l’ambiente biancoceleste