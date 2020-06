Serie A, Krol: «La juve non è in forma. Vedo bene Lazio ed Inter»

Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lotta scudetto

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida scudetto. Ecco le parole dell’olandese:

«Se il campionato non si fosse fermato avrei detto Juventus, ma questa ripresa può portare qualche sorpresa. Non ho visto l’Atalanta, domenica, perché avevo un impegno. Ma so che gioca un ottimo calcio, ha battuto il Valencia ed è ai quarti di Champions, un vero evento. La Juve non è in forma, ma se trova i ritmi giusti sarà molto difficile da battere. Vedo bene anche la Lazio, ma l’Inter è in grado di recuperare i punti di svantaggio, è la prima antagonista».