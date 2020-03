Lazio, Klose: «Triste vedere l’Italia così. Situazione dura anche in Germania»

Intervenuto sul portale Swr.de, l’ex bomber della Lazio Miroslav Klose ha parlato della situazione in Italia ed in Germania

Sono parole di solidarietà ed affetto quelle di Miroslav Klose, attuale allenatore dell’U17 del Bayern Monaco, verso l’Italia. Intervenuto sul portale Swr.de, l’ex attaccante della Lazio ha fatto il punto sulla situazione in Germania ed in Italia:

«È davvero brutto. Devo davvero dirlo. Ho un sacco di conoscenze, amici intimi lì. In cinque anni ho instaurato molte relazioni amichevoli e sono spesso in contatto con altri giocatori. Il Coronavirus ha colpito molto duramente il Paese. Un mio conoscente abita anche a Bergamo, non sanno cosa fare in questo momento. Non possono uscire, è molto difficile la situazione. Nessuno può dire come andranno le cose nel calcio e nella vita. Tuttavia, spero che ci sia una forte solidarietà anche in futuro».