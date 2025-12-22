Lazio, Keita potrebbe ritornare alla corte biancoceleste? La situazione non lascia alcun dubbio - Lazio News 24

Lazio, Keita potrebbe ritornare alla corte biancoceleste? Spunta fuori una nuova indiscrezione. Ecco la situazione

I problemi della Lazio sul piano tecnico e gestionale iniziano a riflettersi anche sul calciomercato, spingendo la società a valutare mosse mirate per rinforzare la rosa già a gennaio. Tra le piste più calde c’è quella che porterebbe al ritorno di Keita Balde, attualmente in forza al Monza in Serie B. Il trentenne, ex prodotto del vivaio biancoceleste, potrebbe rappresentare un’opzione strategica sia sul piano economico sia sul fronte regolamentare: essendo un ex del settore giovanile, infatti, non occuperebbe alcuno slot riservato agli Over 22 nella rosa di Sarri.

Il possibile ritorno di Keita alla Lazio non è soltanto una suggestione di mercato. A conferma dell’interesse c’è stata una recente visita del giocatore a Formello, segno che la trattativa potrebbe accelerare nelle prossime settimane. La società valuta con attenzione la soluzione, considerando l’esperienza e la duttilità dell’esterno, che potrebbe rinforzare la fascia e dare respiro alla squadra senza gravare eccessivamente sul bilancio.

Sul fronte tecnico, però, il tecnico Maurizio Sarri ha già fatto capire quali siano le sue priorità. L’allenatore punta soprattutto all’arrivo di Lorenzo Insigne, con cui ci sarebbe già un accordo di massima. La scelta di inserire Keita nella rosa biancoceleste dovrà quindi essere valutata in equilibrio con l’ingaggio di Insigne: uno dei due potrebbe avere un ruolo predominante nelle scelte di mercato.

Il ritorno di un ex come Keita Balde evidenzia come la Lazio continui a puntare anche sui legami storici e sul patrimonio del vivaio per costruire una squadra competitiva. La strategia di gennaio, pur essendo cauta, potrebbe riservare sorprese importanti per Sarri, che cercherà di rinforzare la rosa con innesti mirati, bilanciando qualità, esperienza e identità biancoceleste.