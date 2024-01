Lazio, Kamada vicino all’addio? Lotito non chiude all’uscita del giapponese. Ecco la situazione del centrocampista

Secondo quanto riporta TMW, a pochi giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato non è da escludere in casa Lazio l’uscita di Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese, arrivato la scorsa estate a parametro zero, non si è fin qui integrato al meglio nella squadra biancoceleste. Stando così le cose, difficilmente l’avventura del centrocampista giapponese nella Capitale andrà oltre questa stagione. E anzi, non è nemmeno da escludere che possa andare via a gennaio anche se Claudio Lotito, dopo un recente sondaggio del Galatasaray, ha chiesto per il suo cartellino dieci milioni di euro. Una cifra molto alta, soprattutto per un calciatore a scadenza di contratto.

Già perché Kamada, nonostante sia approdato in Italia solo da qualche mese, è già a scadenza. In estate ha sottoscritto un accordo di 1+2, ovvero di una stagione con opzione per le due successive. L’opzione però dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti solo se soddisfatte della prima annata. E allo stato attuale nessuno è troppo soddisfatto di come procede la sua avventura.