Lazio, Kamada e Isaksen aggregati al gruppo a Formello: l’idea di Sarri. I due freschi acquisti biancocelesti subito a lavoro alla corte del tecnico

Stamattina aggregati a Formello per l’allenamento della Lazio anche Isaksen e Kamada, che ha sbrigato in meno di 24 ore l’iter burocratico relativo al visto. Oggi si è staccato soltanto quando sono iniziate le prove, dedicandosi al lavoro atletico. Come il danese potrebbe trovare spazio dalla panchina domenica a Latina. Cominceranno ad accumulare minuti, ne ha meno bisogno l’ex Midtjylland, arrivato a Roma con 3 partite ufficiali nelle gambe.