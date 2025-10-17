Lazio Juventus, l’Olimpico verso il tutto esaurito? Ecco il clamoroso dato sui biglietti venduti

Lazio Juventus, febbre biancoceleste: l’Olimpico si riempie di passione. Spunta l’incredibile dato sui tagliandi venduti

Archiviata la pausa per le nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. In casa Lazio cresce l’attesa: tifosi, squadra e allenatore vogliono invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato e rilanciarsi in classifica.

Il primo ostacolo sarà l’Atalanta, ma lo sguardo è già rivolto alla sfida dell’Olimpico di tra nove giorni, quando i biancocelesti ospiteranno la Juventus guidata da Igor Tudor, ex e protagonista della gara.

Intanto la risposta del pubblico è entusiasmante: sarebbero già stati staccati ben 40.000 biglietti e lo stadio comincia a scaldarsi in vista di un match che promette scintille. Sarà la resa dei conti tra due allenatori feriti, entrambi con un passato da riscattare. E con ancora diversi giorni a disposizione, il dato è destinato a crescere ulteriormente.

