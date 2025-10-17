 Lazio Juventus, l’Olimpico verso il tutto esaurito? Ecco il clamoroso dato sui biglietti venduti
Lazio Juventus, l’Olimpico verso il tutto esaurito? Ecco il clamoroso dato sui biglietti venduti

Lazio, emergenza rientrata ma restano i dubbi: Sarri valuta Vecino, Zaccagni e il ritorno al 4-3-3. Le ultimissime

Lazio, l'ex centrocampista biancoceleste Filippini torna in panchina: ecco il comunicato ufficiale del club

Atalanta Lazio, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le scelte di Juric e Sarri

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

Lazio Juventus, l’Olimpico verso il tutto esaurito? Ecco il clamoroso dato sui biglietti venduti

2 ore ago

LazioNews24

Lazio Juventus, febbre biancoceleste: l’Olimpico si riempie di passione. Spunta l’incredibile dato sui tagliandi venduti

Archiviata la pausa per le nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. In casa Lazio cresce l’attesa: tifosi, squadra e allenatore vogliono invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato e rilanciarsi in classifica.

Il primo ostacolo sarà l’Atalanta, ma lo sguardo è già rivolto alla sfida dell’Olimpico di tra nove giorni, quando i biancocelesti ospiteranno la Juventus guidata da Igor Tudor, ex e protagonista della gara.

Intanto la risposta del pubblico è entusiasmante: sarebbero già stati staccati ben 40.000 biglietti e lo stadio comincia a scaldarsi in vista di un match che promette scintille. Sarà la resa dei conti tra due allenatori feriti, entrambi con un passato da riscattare. E con ancora diversi giorni a disposizione, il dato è destinato a crescere ulteriormente.

