Conferenza stampa Sarri alla vigilia di Atalanta Lazio: quando parla il tecnico in avvicinamento al match di Bergamo

Alla vigilia di una delle trasferte più impegnative della stagione, quella contro l’Atalanta, sarà come di consueto la conferenza stampa di Maurizio Sarri a introdurre i temi del match. Il tecnico della Lazio si presenterà davanti ai microfoni per analizzare la condizione della sua squadra dopo la sosta per le nazionali e per presentare le insidie della sfida di Bergamo.

L’appuntamento è fissato per la tarda mattinata di domani, sabato 18 ottobre, presso il centro sportivo di Formello. A renderlo noto è stato lo stesso club biancoceleste attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

Di seguito il comunicato integrale:

«Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Atalanta-Lazio domani, sabato 18 ottobre, alle ore 12:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM. La S.S. Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it entro e non oltre le ore 19:00 di oggi, venerdì 17 ottobre 2025».

Sarà un momento cruciale per capire le intenzioni dell’allenatore, che con ogni probabilità farà il punto sulla delicata situazione legata agli infortuni, vero e proprio rebus di questo periodo. Le sue parole saranno preziose per decifrare chi potrà scendere in campo e quali soluzioni tattiche verranno adottate per fronteggiare un avversario storicamente ostico e fisicamente molto preparato. Tifosi e addetti ai lavori potranno seguire le dichiarazioni in diretta sui canali ufficiali del club, in attesa di una partita che si preannuncia fondamentale per il percorso della Lazio in campionato.