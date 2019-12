Lazio, tabù Juventus all’Olimpico da sfatare: il dato

Lazio, tabù Juventus da sfatare sabato sera: i biancocelesti non battono la Vecchia Signora all’Olimpico da 16 anni…

Contro la Juventus, la Lazio dovrà difendere il proprio trend positivo nelle sfide casalinghe e cercare di spazzare via un tabù che si porta dietro da 16 anni. D’altronde, queste sono due tendenze contrapposte, che potrebbero segnare anche la partita di sabato sera.

La prima riguarda l’ottima tabella di marcia della squadra di Inzaghi tra le mure domestiche. Nelle ultime 8 sfide all’Olimpico, i biancocelesti non si sono mai fatti male. L’altra tendenza, invece, è quella sottolineata questa mattina anche da Leggo: la Lazio non riesce a trionfare sulla Juventus, a Roma, da ben 16 anni. Inzaghi ce la metterà tutta per mettere un punto a questa statistica.