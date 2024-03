Lazio-Juventus streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Lazio-Juventus, alla vigilia della supersfida contro i bianconeri ecco dove seguire il match in tv e streaming

Per la serata pre-pasquale la serie A offre un Lazio-Juventus molto caldo visto che entrambe cercano punti pesanti per risalire per quanto riguarda i biancocelesti, e per blindare il posto Champions per i bianconeri. La partita come detto avverrà domani sera, si giocherà alle 18 e sarà trasmessa su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Da non dimenticare il consueto appuntamento con la cronaca live su LazioNews24!