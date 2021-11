Lazio Juventus: primo KO all'Olimpico nel 2021 e senza Immobile...

Contro la Juventus per la Lazio è arrivata la prima sconfitta del 2021 all’Olimpico e senza Immobile i numeri…

Primo KO dell’anno. Come riportato da Tuttomercatoweb.com fino a ieri sera, la Lazio aveva la seconda miglior striscia d’imbattibilità interna d’Europa, seconda solo all’Inter, a quota 22. La doppietta di Bonucci l’ha interrotta. Quella contro la Juventus è infatti la prima sconfitta dei biancocelesti tra le mura amiche nel 2021. Per trovare l’ultima sconfitta all’Olimpico bisogna riavvolgere il nastro di 343 giorni e tornare al 12 dicembre 2020, quando l’Hellas Verona superò i biancocelesti 2-1.

Ma la sconfitta di ieri ha evidenziato anche quanto la presenza di Immobile sia fondamentale: Nelle 15 partite di campionato senza Ciro sono stati solo 4 i successi, poi 4 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima vittoria della Lazio orfana di lui in A rimane quella del 17 marzo 2019, 4-1 al Parma in casa: ben due anni e mezzo fa. Allargando la statistica e prendendo in considerazione anche gli impegni nelle coppe, i ko della Lazio con Ciro in tribuna diventano 13, con 7 vittorie e 7 pareggi. Non c’è dubbio che Sarri si augura di recuperarlo quanto prima, in vista delle prossime sfide contro Lokomotiv Mosca e Napoli.