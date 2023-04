Lazio Juventus, i precedenti – VIDEO

La Lazio, dopo la vittoria sul Monza, sfiderà la Juventus sabato all’Olimpico: ecco i precedenti tra le due compagini

Con il 2-0 ottenuto a Monza la Lazio adesso ha 5 punti di vantaggio sulla quinta, la qualificazione in Champions League è sempre più probabile

Sarri ha definito la sua squadra “solida e matura” e ha espresso il desiderio di rimanere alla Lazio a lungo.

La Juventus è a 6 punti dalla zona Champions. Senza la penalizzazione sarebbe seconda in classifIca. Nell’ultima gara è stato Kean l’uomo decisivo: il suo gol ha permesso di superare 1-0 il Verona



Totale gare: 78 Vittorie Lazio: 25 Pareggi: 19 Vittorie Juventus: 34

Ultima vittoria Lazio 2019-20 3-1 25 Cristiano Ronaldo, 45 Luiz Felipe, 74 Milinkovic, 95 Caicedo (sulla panchina bianconera c’è proprio Maurizio Sarri)

Ultimo pareggio: 2020-21 1-1 15 Cristiano Ronaldo, 94 Caicedo (come l’anno prima, Caicedo va in gol nei minuti di recupero e stavolta la rete è decisiva)

Ultima vittoria Juventus: 2021-22 0-2 23 Bonucci rig., 83 Bonucci rig. (con il successo all’Olimpico i bianconero agganciano i rivali in classifica)

Memorabile: 1975-76 1-2 9 aut.Gentile, 37 Bettega, 50 Gori (il gol vittoria dei bianconeri nasce da un assist di Gaetano Scirea)