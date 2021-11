Lazio Juventus: Sarri sfida Allegri, i precedenti

Nel match di sabato pomeriggio tra Lazio e Juventus Sarri sfida Allegri, ecco i precedenti tra i due allenatori

Sfida ad alta tensione. Mancano due giorni alla sfida tra Lazio e Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Un match che vedrà da una parte Maurizio Sarri, dall’altra Massimiliano Allegri. Non si sfidano da tre anni con l’allenatore biancoceleste che guarderà dall’alto verso in basso il collega forte dei 21 punti della sua squadra contro i 18 bianconeri.

Come riporta il Corriere dello Sport il loro derby personale è cominciato 18 anni fa: 16 novembre 2003, San Giovanni Valdarno, Sarri sulla panchina della Sangiovannese, Allegri su quella dell’Aglianese. Fu 0-0, una partita chiusa, con pochissimi tiri in porta, e il copione si è ripetuto anche al ritorno. Nel gennaio 2008 la sfida in Serie C al Bentegodi per Verona (Sarri) – Sassuolo (Allegri), poi i grandi incroci nella massima categoria. Nel 2014-15 il Comandante a Empoli e il rivale già alla Juventus, dalla stagione successiva iniziano i tre anni di testa a testa tra bianconeri e Napoli per il campionato, fino al famoso epilogo del maggio 2018, la pesante sconfitta sconfitta degli azzurri a Firenze e le polemiche per gli errori arbitrali di Inter – Juventus della sera precedente. Dopo essersi scambiati la panchina bianconera sabato saranno ancora una volta l’uno contro l’altro. Al campo il verdetto su chi sia il migliore.