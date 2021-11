Lazio Juventus: la partita del grande ex

Domani all’Olimpico la sfida tra Lazio e Juventus. Al netto del recupero dall’infortunio può essere la sfida del grande ex Immobile

È la viglia di Lazio Juventus, match valido per la tredicesima giornata di campionato. Tra i protagonisti più attesi c’è Ciro Immobile, che sta tenendo col fiato sospeso tutti i tifosi biancocelesti riguardo la sua presenza in campo. Sarri oggi in conferenza stampanon ha dato per certa la sua azzenza e il giocatore ha svolto l’allenamento in gruppo, una sua convocazione è tutt’altro che impossible.

Immobile inoltre è un ex della gara. Infatti il 14 marzo 2009 esordì con la maglia bianconera in Serie A subentrando al posto di Del Piero. Con la prima squadra della Juventus, l’attuale capitano biancoceleste ha collezionato 5 presenze totali tra campionato, Coppa Italia e Champions League mentre con la primavera bianconera realizzo 42 gol in 55 presenze con 2 Viareggio conquistati.