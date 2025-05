Lazio Juventus, Savona: «Sono soddisfatto. Ora pensiamo già alla Lazio per ottenere il massimo»

Lazio Juventus, le parole del giovane Savona in vista dell’importantissima partita contro i biancocelesti: il commento

Nicolò Savona, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare le proprie impressioni a seguito del pareggio al Dall’Ara contro il Bologna nel match di ieri sera. Ecco le dichiarazioni del terzino in vista della sfida di settimana prossima contro la Lazio:

«Prestazione? Sì, sono soddisfatto. Avendo giocato da terzo di difesa non era un ruolo nuovo, ma giocare a sinistra era per me la prima volta. La partita era importante per entrambe le squadre. Siamo andati in vantaggio poi è arrivato il gol del Bologna. Ci teniamo stretti questo punto e pensiamo già alla Lazio. Credo di avere fatto una buona partita come tutta la squadra. Il mister ci trasmette grande entusiasmo. Non mi aspettavo di fare tutte queste presenze, ma sono contento. Ora pensiamo alle prossime partite, per ottenere il massimo.»