Lazio Juventus, Rossi: «La vittoria di Inzaghi? Quasi che me l’aspettavo…»

Lazio Juventus, Delio Rossi commenta la vittoria della squadra di Simone Inzaghi ieri allo stadio Olimpico.

Intervenuto a Radio Sportiva, Delio Rossi ha commentato la partita di ieri tra Lazio e Juventus:«La vittoria della Lazio? Dire che me l’aspettavo è troppo, ma c’erano i presupposti affinché andasse a finire così. Finché la Juve è riuscita a tenere la squadra corta e il baricentro alto ha avuto la partita in pugno. In questo periodo però non sta bene e alla fine ha abbassato ritmi, situazione in cui la Lazio non perdona».

«Inzaghi? Un uomo Lazio, conosce molto bene l’ambiente e c’è affetto nei suoi confronti. La sua squadra ha un telaio importante e ogni anno inseriscono giocatori adatti. A parità di qualità la differenza la fa sempre la società». Sulla corsa scudetto: «I campionati si decidono a marzo, bisogna vedere dove sarà la Lazio e cosa faranno le concorrenti. Oggi i biancocelesti hanno qualcosa in meno rispetto a chi gli sta davanti, soprattutto nell’ampiezza della rosa».