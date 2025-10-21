Lazio Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor a rischio? La sfida contro i biancocelesti può decidere il futuro

Lazio Juventus, il tecnico Igor Tudor a rischio esonero? La partita contro i biancocelesti può decidere il futuro: le ultime

Juventus, aria tesa attorno a Tudor. La sconfitta contro il Como ha acceso i riflettori sul tecnico croato, ora al centro delle critiche e con la panchina in bilico. Alla ripresa degli allenamenti, in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid, il direttore generale Comolli ha preso la parola: prima un confronto con la squadra, richiamata a maggiore responsabilità, poi un faccia a faccia con l’allenatore per analizzare le ultime prestazioni.

La gara europea non sarà però decisiva per il futuro di Tudor, a cui la società ha confermato fiducia nelle idee e nel metodo di lavoro. Diverso il discorso per il campionato: nelle prossime sfide contro Lazio, Udinese, Cremonese e Torino la dirigenza si aspetta segnali concreti e risultati convincenti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico avrà a disposizione circa tre settimane per raddrizzare la rotta e blindare la sua posizione sulla panchina bianconera.

LEGGI ANCHE – Lazio Juve, come stanno i bianconeri di Tudor? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento pre Champions – VIDEO

