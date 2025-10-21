 Lazio Juve, come stanno i bianconeri di Tudor? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti dall'allenamento pre Champions - VIDEO
Connect with us

News

Lazio Juve, come stanno i bianconeri di Tudor? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti dall'allenamento pre Champions - VIDEO

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, proseguono incessanti le voci su Insigne! Ritorno in Italia possibile anche grazie a questo importantissimo particolare

News

Lazio Juve, streaming LIVE e diretta: dove seguire la sfida di Serie A dell'Olimpico. Tutti i dettagli

News

Italiano Bologna, paura per il tecnico rossoblù: ricoverato a causa di una polmonite batterica. Come sta e quando potrà tornare in panchina

News

Lazio: numeri importanti per la Lazio in difesa, ma l'attacco sta faticando. I biancocelesti devono cambiare passo nel reparto offensivo

News

Lazio Juve, come stanno i bianconeri di Tudor? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento pre Champions – VIDEO

Lazio news 24

Published

48 minuti ago

on

By

IMG 9946 scaled

Lazio Juve, come arrivano bianconeri di Tudor alla sfida contro i biancocelesti? aggiornamenti Le ultime dall’allenamento pre Champions – VIDEO

Domani i bianconeri saranno di scena al Santiago Bernabeu per il terzo appuntamento europeo della stagione contro il Real Madrid. Dopo i pirotecnici pareggi con Borussia Dortmund (4-4) e Villarreal (2-2), la squadra di Allegri va a caccia della prima vittoria nel girone, in una delle trasferte più impegnative della competizione.

Questa mattina, alla Continassa, è in programma la rifinitura con inizio alle 12.15. La seduta è stata seguita in diretta da Juventusnews24, con aggiornamenti, immagini e video esclusivi.

LEGGI ANCHE – Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.