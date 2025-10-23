Lazio Juventus, Marusic decisivo nell’ultimo successo biancoceleste: il ricordo social del club – VIDEO

Lazio Juventus, Marusic, l’uomo dell’ultimo trionfo: i biancocelesti ricordano la vittoria contro i bianconeri – VIDEO

Domenica sera l’Olimpico sarà teatro di una sfida dal sapore speciale: la Lazio ospiterà la Juventus in un incrocio che riporta inevitabilmente al passato. Maurizio Sarri ritroverà la sua ex squadra, con cui riuscì a conquistare uno scudetto nonostante le tensioni interne, mentre Igor Tudor tornerà ad affrontare i biancocelesti, che aveva guidato nel finale di stagione successivo alle dimissioni di Sarri. Con lui arrivarono buoni risultati, ma non sbocciò mai un vero legame con società e tifosi

L’ultimo successo della Lazio contro la Juventus porta proprio la firma del tecnico croato. Era il suo debutto sulla panchina biancoceleste e la partita si decise allo scadere: Adam Marusic, su perfetto cross di Matteo Guendouzi, trovò di testa il gol dell’1-0 che lasciò immobile il portiere bianconero. Una rete pesantissima, che rilanciò la corsa della Lazio verso l’Europa, poi centrata a fine stagione.

Quel gol e la corsa sotto la Curva Nord restano un ricordo vivido per i tifosi, e lo stesso Marusic sogna di poter rivivere quelle emozioni nello stesso palcoscenico. Non a caso, in vista della sfida imminente, la società ha voluto rievocare quell’episodio con un post celebrativo sui propri canali social.