Lazio-Juventus: presentazione della semifinale di ritorno di Coppa Italia - Lazio News 24

La Coppa Italia viene talvolta snobbata anche dalle squadre più attrezzate, eppure in alcuni casi può diventare un’ancora di salvezza per dare un minimo di lustro ad una stagione passata in chiaroscuro. La Juventus non ha preso parte alle competizioni europee di quest’anno ed essendosi tirata fuori dalla corsa per lo scudetto non può non puntare sulla coppa nazionale. I bianconeri stanno affrontando nella doppia semifinale la Lazio, che a sua volta rischia di non qualificarsi alle prossime coppe internazionali. Prima della sfida di andata i numeri delle scommesse sul mondo del calcio e i pronostici consideravano leggermente favorita la Juventus, ora dopo il primo round delle semifinali le chance dei biancocelesti di accedere alla finale si sono ridotte ulteriormente.

All’Allianz Stadium i bianconeri si sono sbloccati soltanto nel secondo tempo, portando a casa un secco 2-0 firmato da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Pochi giorni prima la Lazio aveva battuto in extremis la Juve in campionato, all’Olimpico, grazie al gol di testa di Adam Marusic al 93’. I capitolini dovranno aspettare martedì 23 aprile per ospitare nuovamente la “Vecchia Signora” e sperare in un risultato analogo, ma più cospicuo nel punteggio. Sulla carta, comunque, non sorprende che gli aquilotti siano maggiormente in difficoltà. I mezzi tecnici a disposizione della Lazio non sono paragonabili a quelli della Juventus e come se non bastasse Immobile & co. hanno cambiato da poco allenatore.

Nel match di ritorno mancherà per gli ospiti Federico Gatti, diffidato e ammonito all’andata, ma considerando il vantaggio conquistato finora non si tratta di un problema insormontabile per Massimiliano Allegri. Anche le statistiche sorridono alla Juventus. I precedenti con la Lazio in Coppa Italia sono precisamente 26, con 12 vittorie dei bianconeri e 8 dei biancocelesti a fronte di 6 pareggi. A Roma sono state disputate ad oggi 13 gare con 5 vittorie per parte e 3 pareggi.

In 35 partite contro i biancocelesti nel corso dell’intera carriera da allenatore Allegri ha festeggiato in 22 occasioni, mentre 5 match sono finiti in parità e per 8 volte ha vinto la Lazio. Meno corposi i dati numerici relativi ai trascorsi di Igor Tudor, che prima di approdare sulla panchina capitolina aveva sfidato la Juventus solo quando era alla guida dell’Hellas Verona. In 4 incontri sono arrivate 2 vittorie e 2 sconfitte. Dusan Vlahovic vede nella Lazio una delle sue vittime preferite, dal momento che ha fatto centro 7 volte in 9 precedenti. Ciro Immobile, tra l’altro ex bianconero, ha invece siglato 6 gol in 24 partite contro la “Vecchia Signora”.

Tudor ha disposizione meno di 3 settimane per mettere a punto le sue idee e trasmetterle alla squadra. L’obiettivo è ovviamente quello di ripetere la buona prestazione che portò al successo nel sabato di Pasqua. Negli ultimi mesi la Juve ha perso parecchio smalto e sembra tutto fuorché un’avversaria insuperabile. La componente psicologica sarà dunque fondamentale per il passaggio del turno. La Juventus ha già un piede e mezzo in finale, ma i ribaltoni sono ancora alla portata. La vincente di questa semifinale dovrà affrontare la vincente di Atalanta-Fiorentina: per la Lazio c’è pertanto una piccola possibilità di ripetere il fortunato epilogo del 2019…