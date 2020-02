Lazio, Luciano Moggi, intervistato a Radio Bianconera, ha detto la sua riguardo l’esaltante sfida scudetto tra Juventus, Lazio ed Inter

La Lazio, partita dopo partita è riuscita ad entrare prepotentemente nella lotta scudetto, creando un ostacolo in più per Juventus ed Inter. C’è qualcuno che vede addirittura favoriti i biancocelesti, mentre per altri rimangono più avanti le due squadre del nord. Chi invece non si è sbilanciato è l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, che intervistato a Radio Bianconera, ha dichiarato:

«Sicuramente Juventus–Inter è una partita che può fare la differenza, ma lo stesso va detto per quella contro la Lazio. I biancocelesti esprimono il miglior calcio del campionato e sanno anche tirar fuori gli artigli, lo hanno dimostrato a Genova. La scorsa stagione quella di Inzaghi era una squadra discontinua, mentre quest’anno ha dimostrato costanza di rendimento anche grazie a uno straordinario Milinkovic-Savic, che io porterei alla Juventus dimenticandomi di Pogba». Moggi ha concluso parlando dell’emergenza coronavirus che sta condizionando la Serie A:«Tutte le squadre dovrebbero giocare a porte chiuse per fare le cose per bene, altrimenti si rischia di favorire qualcuno e sfavorire altri».